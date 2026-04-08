Средства ПВО уничтожили 73 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

С 20:00 7 апреля до 07:00 8 апреля силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 беспилотника ВСУ над регионами России. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ сбили над Орловской и Ростовской областями. Также их уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым.

Помимо этого, БПЛА ВСУ сбили над Черным и Азовским морями.

Ранее украинские боевики ударили беспилотником по дому во Владимирской области. Были убиты мать, отец и 12-летний сын.

