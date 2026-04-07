Атакованный БПЛА дом во Владимирской области, где погибла семья, уничтожен

Атакованный украинским беспилотником дом во Владимирской области полностью уничтожен. В нем погибли мама, папа и 12-летний сын, сообщает Mash .

Они накануне отмечали день рождения мальчика, ему исполнилось 12 лет. Семья была многодетной. Младшая пятилетняя дочка выжила, она находится у дедушки. А старшая дочь учится во Владимире, девушки во время ЧП не было дома.

Жилой дом был двухквартирным, в нем проживали две семьи. Соседи погибших не пострадали, но дом не подлежит восстановлению.

Ранее обломки дрона попали в двухквартирный дом в Александровском районе Владимирской области.

