3 человека погибли при попадании БПЛА ВСУ в дом во Владимирской области
Семилетний ребенок и двое взрослых погибли при попадании украинского беспилотника в жилой дом во Владимирской области, сообщает SHOT.
Обломки дрона попали в двухквартирный дом в Александровском районе. В результате ЧП погибли три члена семьи.
В происшествии выжила только пятилетняя девочка. Она находится в больнице с ожогами.
Ранее 20 беспилотников сбили над Ленинградской областью минувшей ночью.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.