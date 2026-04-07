сегодня в 07:58

3 человека погибли при попадании БПЛА ВСУ в дом во Владимирской области

Семилетний ребенок и двое взрослых погибли при попадании украинского беспилотника в жилой дом во Владимирской области, сообщает SHOT .

Обломки дрона попали в двухквартирный дом в Александровском районе. В результате ЧП погибли три члена семьи.

В происшествии выжила только пятилетняя девочка. Она находится в больнице с ожогами.

Ранее 20 беспилотников сбили над Ленинградской областью минувшей ночью.

