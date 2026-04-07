Количество сбитых в Ленобласти БПЛА увеличилось до 20
В Ленинградской области возросло количество сбитых за ночь 7 апреля беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, на данный момент было уничтожено уже 20 дронов.
«Боевая работа продолжается», — добавил губернатор в мессенджере MAX.
Ранее Дрозденко сообщал о 8 сбитых в Ленобласти беспилотниках. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге продолжает работать с ограничениями.
