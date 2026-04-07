Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал обслуживать рейсы по согласованию

Авиагавань сейчас принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Причиной такого решения стало введение ограничений на полеты в воздушном пространстве на этой территории.

Из-за этого может измениться расписание рейсов. Также это повлияло на возможность использовать маршруты движения в направлении Калининграда, из-за чего в аэропорту Храброво тоже могут быть корректировки графика.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в Росавиации.

Как заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в MAX, объявлена беспилотная опасность в воздушном пространстве региона.

