Средства ПВО уничтожили 43 беспилотника над Московским регионом за ночь
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Продолжается массированная атака дронами на российскую столицу. С 20 часов 16 марта до 7 часов 17 марта были перехвачены и уничтожены 43 беспилотника над Московским регионом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Из них 40 дронов летели на столицу.
Всего за минувшую ночь ПВО сбила 206 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего было уничтожено над Брянской областью — 62 беспилотника.
За предыдущие два дня было перехвачено около 250 дронов противника, летевших на столицу.
