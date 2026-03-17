Средства ПВО уничтожили 43 беспилотника над Московским регионом за ночь

Продолжается массированная атака дронами на российскую столицу. С 20 часов 16 марта до 7 часов 17 марта были перехвачены и уничтожены 43 беспилотника над Московским регионом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Из них 40 дронов летели на столицу.

Всего за минувшую ночь ПВО сбила 206 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего было уничтожено над Брянской областью — 62 беспилотника.

За предыдущие два дня было перехвачено около 250 дронов противника, летевших на столицу.

