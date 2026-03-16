Около 250 БПЛА за 2 дня: Москва отражает мощную атаку Киева

сегодня в 09:42

Около 250 украинских БПЛА пытались атаковать Москву за 2 дня

За 2 дня порядка 250 украинских беспилотников пытались совершить атаку на российскую столицу. Все БПЛА были уничтожены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Силы ПВО уничтожили дроны либо непосредственно на подлете к мегаполису, либо на втором рубеже по направлению к столице.

Мэр поблагодарил Минобороны России на самоотверженную и профессиональную работу.

Ранее в понедельник житель деревни Большое Свинорье в Новомосковском административном округе нашел у своей машины объект, напоминающий беспилотник. Предмет не взорвался.

