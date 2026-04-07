Средства ПВО сбили летевший на Ленобласть беспилотник
В Ленинградской области был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Дрон смогли уничтожить средства противовоздушной обороны (ПВО).
«Силами ПВО уничтожен один БПЛА в Ленинградской Области», — говорится в сообщении Дрозденко в мессенджере MAX.
Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на полеты в воздушном пространстве в районе авиагавани.
