Средства ПВО сбили летевший на Ленобласть беспилотник

сегодня в 05:17

В Ленинградской области был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Дрон смогли уничтожить средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Силами ПВО уничтожен один БПЛА в Ленинградской Области», — говорится в сообщении Дрозденко в мессенджере MAX.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на полеты в воздушном пространстве в районе авиагавани.

