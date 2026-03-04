сегодня в 07:49

Средства ПВО сбили 32 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

С 23:00 3 марта до 07:00 4 марта средства ПВО сбили и перехватили 32 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

21 украинский беспилотник ликвидировали над Волгоградской областью. По четыре уничтожили над Ростовской и Белгородской.

Два БПЛА ВСУ ликвидировали над Астраханской областью. Один сбили над Курской.

Ранее в Грайвороне Белгородской области получила баротравму мирная жительница. Это произошло из-за удара украинского беспилотника.

