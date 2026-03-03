Женщина пострадала в результате детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. После оказания необходимой помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Также на месте детонации дрона повреждены два автомобиля.

В Шебекинском округе в селе Зиборовка FPV-дрон ударил по предприятию, повредив кровлю в одном из корпусов. В селах Графовка и Маломихайловка от атаки БПЛА пострадали два авто.

В селе Новая Таволжанка беспилотник повредил кровлю коммерческого объекта. Из-за ударов еще двух дронов выбиты окна, посечены кровли, фасады двух частных домов и хозпостройки. Повреждены автомобиль и ЛЭП.

В селе Солохи Белгородского округа дрон ударил по кузову авто. В селе Отрадное из-за детонации двух дронов повреждены две машины.

В городе Грайворон дрон ударил по легковушке. В селе Глотово из-за сброса взрывного устройства с БПЛА в частном доме пробита кровля и выбиты окна. В селе Смородино при ударе FPV-дрона в надворной постройке повреждены окна и крыша. В селе Замостье повреждена кабина грузовика. В селе Гора-Подол пострадала машина.

В Волоконовском округе в хуторе Верный повреждена «Газель».

Ранее в селе Головчино в Грайворонском округе погиб мирный житель из-за детонации дрона ВСУ. Смерть наступила до прибытия бригады скорой помощи.

