сегодня в 23:06

Человек погиб при ударе БПЛА в Белгородской области

Инцидент произошел в селе Головчино в Грайворонском округе. Мужчина скончался в результате детонации вражеского беспилотника на месте атаки.

Смерть наступила до прибытия бригады скорой помощи.

«Приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали 2 мирных жителя.

