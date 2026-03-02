Человек погиб при ударе БПЛА в Белгородской области
В Белгородской области погиб мирный житель из-за удара беспилотника ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в селе Головчино в Грайворонском округе. Мужчина скончался в результате детонации вражеского беспилотника на месте атаки.
Смерть наступила до прибытия бригады скорой помощи.
«Приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в Шебекинском округе Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали 2 мирных жителя.
