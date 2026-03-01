При атаке украинских БПЛА в Белгородской области пострадали два человека
В результате атаки дронов ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области пострадали 2 мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В городе Шебекино от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча.
Кроме того, в больницу обратилась женщина, которая пострадала при детонации дрона в поселке Маслова Пристань.
Пострадавших оказывается медицинская помощь.
Ранее в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Архангельское Шебекинского округа Белгородской области пострадали два человека.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.