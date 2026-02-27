сегодня в 20:59

Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Белгородской области

В результате удара дрона ВСУ по автомобилю в селе Архангельское Шебекинского округа Белгородской области пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Они самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. У одного человека осколочное ранение предплечья. Второй мирный житель в результате удара ВСУ получил баротравму.

Им оказали необходимую помощь и отправили на обследование в медучреждение Белгорода.

Также после удара машину объял огонь. Пожар был потушен.

Ранее ВСУ обстреляли объекты энергетики Белгородской области. В результате почти 60 тысяч остались без электричества.

