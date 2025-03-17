Средства ПВО перехватили 22 украинских беспилотника над Россией за ночь

Из них 13 дронов сбили в Астраханской области, 3 — в Калмыкии, по 2 — в Брянской области и Краснодарском крае, по 1 — в Волгоградской и Ростовской областях.

Всего с вечера 16 марта по утро 17 марта удалось ликвидировать 72 украинских дрона. 36 БПЛА уничтожили над Курской областью, 13 — над Астраханской, 7 — над Орловской, 4 — над Волгоградской, по 3 БПЛА — над Брянской, Ростовской областями и Калмыкией, 2 — над Кубанью и 1 — над Тульской областью.

Накануне 2 пожара произошло из-за атаки дронов на Железногорск в Курской области. А на территории «Вагонмаша» нашли неразорвавшуюся часть БПЛА.