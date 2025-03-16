Хинштейн: два пожара произошло из-за атаки дронов на Железногорск
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В результате падения обломков сбитых украинских дронов произошло возгорание мягкой крыши автовокзала, а также частного гаража в Железногорске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он добавил, что силами МЧС оба пожара уже потушены.
«На территории завода „Вагонмаш“ обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, территория, где обнаружили опасную находку, оцеплена. На место уже выехали расчеты взрывотехников Росгвардии.
Хинштейн подчеркнул, что в результате атаки пострадавших нет.
Ранее пресс-служба Минобороны заявила, что с 18:20 до 19:00 ПВО ликвидировала 29 беспилотников противника, из них 27 — в Курской области.