Минобороны: 29 украинских дронов уничтожили над РФ

С 18:20 до 19:00 воскресенья дежурные средства ПВО в России ликвидировали 29 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны.

27 БПЛА сбили над Курской областью, два — над Орловской областью.

Ранее ВСУ ударили дронами по селу Воронок в Брянской области. В результате атаки погиб водитель трактора. Украинцы атаковали сельхозтехнику, выполнявшую работу в поле.

Губернатор региона Александр Богомаз пообещал помочь семье погибшего.