МЧС: обломки пропавшего Ми-8 обнаружены в районе мыса Гадикан

сегодня в 06:16

Обломки пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 найдены в районе мыса Гадикан, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК на транспорте, воздушное судно полностью разрушено.

Летевший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке. Воздушное судно должно было прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, но его экипаж не выходит на связь.

Сейчас борт ищут. Пока местонахождение вертолета определить не получилось.