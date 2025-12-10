сегодня в 07:46

Средства ПВО перехватили 20 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Ночью российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 20 украинских беспилотников. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

16 беспилотников уничтожили над Брянской областью. Два сбили над Калужской.

По одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Белгородской областью и Московским регионом.

Вечером 9 декабря мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал, что украинские боевики пытались четвертым беспилотником за день атаковать мегаполис. Однако средства ПВО сбили воздушную цель.

