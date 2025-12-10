Средства ПВО перехватили 20 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь
Ночью российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 20 украинских беспилотников. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
16 беспилотников уничтожили над Брянской областью. Два сбили над Калужской.
По одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Белгородской областью и Московским регионом.
Вечером 9 декабря мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал, что украинские боевики пытались четвертым беспилотником за день атаковать мегаполис. Однако средства ПВО сбили воздушную цель.
