сегодня в 20:50

Четвертый беспилотник сбит на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались четвертым дроном за день атаковать Москву, но ничего не получилось. О ликвидации вражеского объекта в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил градоначальник.

Первое сообщение об атаках ВСУ на Москву Собянин опубликовал в 16:49. Тогда в сторону российской столицы летели два украинских дрона, которые были успешно ликвидированы.

Спустя менее получаса дежурными средствами ПВО был ликвидирован третий беспилотник представителей киевского режима. Из-за атак в Москве временно приостанавливал работу международный аэропорт Шереметьево.

