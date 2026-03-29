Сразу два беспилотника рухнули на территории Финляндии

На территорию Финляндии упали два беспилотных летательных аппарата. Один из дронов типа «Лютый» принадлежит Украине, эту информацию подтвердили Военно-воздушные силы Финляндии, пишет SHOT .

Инцидент произошел в окрестностях Коуволы: один дрон упал севернее города, другой — восточнее. Данный населенный пункт расположен примерно в 70 километрах от российско-финляндской границы. За полетом БПЛА наблюдал истребитель F/A-18 Hornet, сопровождавший его.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо охарактеризовал случившееся как нарушение воздушного пространства, подчеркнув исключительную серьезность данного инцидента. В настоящее время обсуждается возможность проведения внеочередного совещания на уровне президента и правительства государства.

Ранее поступала информация, что пролеты украинских беспилотников вызывают тревогу у жителей Эстонии, некоторые из которых всерьез рассматривают вариант переезда в другую страну.

