Население Эстонии испытывает тревогу в связи с регулярными пролетами украинских беспилотников над населенными пунктами. На этом основании некоторые граждане рассматривают возможность эмиграции, сообщает SHOT .

Постоянные инциденты с беспилотниками, прибывающими из Украины, вызывают серьезное беспокойство у эстонцев. В Нарве местные жители публикуют видео с пролетающими дронами, сопровождая их комментариями о том, что «нужно готовиться к отъезду», и описывают свой страх от любых резких звуков.

Одна из женщин рассказала, что сначала ее напугали звуки салютов, а затем аналогичный страх вызвали летающие беспилотники. Часть эстонских граждан выражает недовольство действиями национальных властей, которые не предпринимают мер для остановки пролета украинских дронов.

Дроны, перемещающиеся через балтийские государства, предназначены для атак на объекты в Ленинградской области. За текущий день на территории этого региона было сбито 36 украинских беспилотников.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе отменили предупреждение о воздушной атаке со стороны представителей киевского режима. Однако расслабляться нельзя, противник снова может активизироваться.

