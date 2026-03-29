Дрозденко предупредил о возможных повторных атаках ВСУ на Ленобласть

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе отменили предупреждение о воздушной атаке со стороны представителей киевского режима. Однако расслабляться нельзя, противник снова может активизироваться.

«В течение дня не исключены повторные атаки дронов. Информация будет публиковаться в официальных ресурсах», — сообщил Дрозденко.

По словам главы Ленинградской области, к настоящему моменту дежурными средствами ПВО было ликвидировано 36 украинских беспилотников. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее из-за атак ВСУ на Ленобласть временно работу приостанавливал аэропорт Пулково. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме. Однако из-за перебоя в работе в общей сложности было задержано или отменено более 100 рейсов.

