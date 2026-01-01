Спецслужбы Украины опровергли гибель главы РДК* Капустина**

сегодня в 16:46

27 декабря в СМИ появилась информация, что основатель и командир РДК* Денис Капустин** погиб на запорожском направлении спецоперации в результате прилета российского беспилотника.

Буданов** отметил, что украинская разведка инсценировала операцию по «убийству» Капустина**, чтобы выявить «российских агентов». Кроме того, спецслужбы Украины якобы получили деньги от Москвы за «убийство».

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео, на котором появился Капустин** и лично подтвердил, что жив.

* Организация признана террористической и запрещена в России

** Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.