Спецслужбы Украины опровергли гибель главы РДК* Капустина**
Фото - © скриншот
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов** заявил об инсценировке смерти основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Дениса Капустина**, сообщает издание Daily Storm.
27 декабря в СМИ появилась информация, что основатель и командир РДК* Денис Капустин** погиб на запорожском направлении спецоперации в результате прилета российского беспилотника.
Буданов** отметил, что украинская разведка инсценировала операцию по «убийству» Капустина**, чтобы выявить «российских агентов». Кроме того, спецслужбы Украины якобы получили деньги от Москвы за «убийство».
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео, на котором появился Капустин** и лично подтвердил, что жив.
* Организация признана террористической и запрещена в России
** Включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.