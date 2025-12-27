Глава РДК* Денис Капустин** погиб на фронте

Основатель и командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Денис Капустин** погиб этой ночью на фронте, сообщили в формировании.

Капустин** погиб на Запорожском направлении спецоперации. По предварительным данным, в результате прилета беспилотника.

В 2024 году Капустин** был заочно приговорен в РФ ко второму пожизненному лишению свободы по делу о вторжении диверсантов в Брянскую область. Ранее его также заочно приговаривали к пожизненному сроку.

Следствие инкриминировало лицам, обвиняемым по делу о нападении «РДК»* на Брянскую область, создание незаконного вооруженного формирования, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, а еще посягательство на жизнь силовика, незаконное пересечение границы страны и т. д.

* Организация признана террористической и запрещена в России

** Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

