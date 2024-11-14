Главарь РДК* и актер «Глухаря» заочно получили по второму пожизненному сроку
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Лидер «Русского добровольческого корпуса»* (РДК)* Денис Капустин** и его подчиненный, бывший актер Кирилл Канахин** заочно приговоры к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении диверсантов в Брянскую область. Ранее обоих уже заочно приговаривали к пожизненному сроку, сообщает «Интерфакс».
Первые 8 лет фигуранты проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Боевиков также приговорили к штрафам на 2,5 и 2 миллиона рублей и запрету администрировать интернет-ресурсы сроком на 4 года.
Срок наказания осужденным будет исчисляться с момента их задержания в России либо экстрадиции.
Следствие инкриминировало лицам, обвиняемым по делу о нападении «РДК»* на Брянскую область, создание незаконного вооруженного формирования, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное пересечение границы России и другие преступления.
*Признана террористической организацией и запрещена в России
**Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов