Спецподразделение украинской полиции насильно вывозит детей из Красноармейска

До недавнего времени семьи с детьми принуждали покидать город. Силовики отмечают, что сейчас процесс больше похож на похищение. Дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна.

«Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят», — рассказали в силовых структурах.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что спецслужбы и командование ВСУ поняли, что потеряют Красноармейск в ДНР, и покинули город. По словам аналитика, приказ об отступлении они не получали.