Спецподразделение украинской полиции насильно вывозит детей из Красноармейска
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Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» начало насильно вывозить детей из Красноармейска (украинское название города — Покровск — ред.). По информации силовых структур, процедура носит характер похищения, сообщает ТАСС.
До недавнего времени семьи с детьми принуждали покидать город. Силовики отмечают, что сейчас процесс больше похож на похищение. Дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна.
«Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят», — рассказали в силовых структурах.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что спецслужбы и командование ВСУ поняли, что потеряют Красноармейск в ДНР, и покинули город. По словам аналитика, приказ об отступлении они не получали.