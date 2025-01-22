Спецслужбы и командование ВСУ поняли, что потеряют Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР и покинули город, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин, сообщает РИА Новости .

По словам аналитика, приказ об отступлении они не получали. Однако, как утверждает Гагин, украинские спецслужбы уже уехали из города, а командование ВСУ покинуло линию боевого соприкосновения.

Эксперт уточнил, что в городе уже нет старших офицеров ВСУ. При этом, по его словам, в Красноармейске все еще остались наемники, служащие в рядах противника.

Гагин отметил, что ВС РФ окружили город с трех сторон. Он отметил, что ВСУ поняли, что скоро потеряют город.

Ранее стало известно, что российские войска продвигаются в направлении Покровска. ВСУ продолжает рушиться под натиском российских военнослужащих.