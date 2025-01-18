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«РВ»: российские силы прорываются у Покровска в ДНР

Российские войска продвигаются в направлении Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР). В настоящее время бойцы ВС РФ штурмуют населенные пункты Удачное и Котлино, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным украинских аналитиков из DS, оборона ВСУ продолжает рушиться под натиском российских военнослужащих.

Накануне утром подразделения «Центральной» группировки начали наступление на шахту «Покровская» и прилегающую к ней посадку, расположенную перпендикулярно железной дороге.

В последние дни российские войска активно продвигаются в направлении Котлино, пытаясь закрепиться на позициях. Сейчас российские военные заняли шахту № 2 шахтоуправления «Покровская».

Активные боевые действия продолжаются. По информации украинских пропагандистов, российская армия продолжает подтягивать резервы. Большую проблему ВСУ создают малые группы российской пехоты.

Ранее ВСУ взорвали и завалили крупнейшую украинскую шахту в Покровске, боясь, что российские военные могут вырыть под ней подкоп. До этого сделанный россиянами подкоп помог взять Авдеевку.