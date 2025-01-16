«Авдеевский подкоп»: стало известно, зачем ВСУ взорвали крупнейшую шахту Украины

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ВСУ взорвали и завалили крупнейшую украинскую шахту в Покровске, боясь, что российские военные могут вырыть под ней подкоп. Ранее сделанный россиянами подкоп помог взять Авдеевку, сообщает «Военная хроника» .

«Если идут такие мероприятия, значит ситуация в Покровске просто швах», — пишет канал с аудиторией более 330 тысяч подписчиков.

Украинские СМИ писали, что ВСУ взорвали шахту, чтобы не дать россиянам прорыть подкоп и обойти город.

Во время боев за Авдеевку ВС России вырыли 170-метровый подкоп. После этого российские военные взорвали 500 килограммов взрывчатки под одним из важнейших опорных пунктов ВСУ, что помогло оперативно освободить важный донецкий город.

Покровская шахта по добыче угля является главным предприятием сталелитейной промышленности Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что местную добычу коксующегося угля пришлось остановить из-за приближения российских сил.