В городе Покровск (ДНР) остановилась работа на местной угольной шахте, являющейся главным предприятием сталелитейной промышленности Украины. Добычу коксующегося угля пришлось остановить из-за того, что российские войска находятся менее чем в 2 километрах от завода, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два отраслевых источника и осинтеров из киевского проекта DeepState.

Коксующийся уголь добывали только на одной украинской шахте — Покровской. По словам одного из информаторов журналистов, работа на предприятии полностью остановлена, к городу подходят российские силы.

13 января украинские СМИ также заявляли, что армия России продвинулась в городе Торецк (бывший Дзержинск), Часовом Яре и Нововасилевке в Донецкой Народной Республике. По данным киевских осинтеров, российские войска контролируют стратегически важный Часовярский огнеупорный комбинат.

ВС РФ также продвинулись около Елизаветовки, Зеленого, Зверевого и Котлиного под Покровском, заявляли на Украине.