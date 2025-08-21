Постоянные атаки на Запорожскую АЭС со стороны представителей киевского режима направлены на провоцирование ядерного происшествия. Об этом заявил эксперт по атомной энергетике и советник главы Крыма Ренат Карчаа, пишет «Крым 24» .

По словам советника главы Крыма, после атомного инцидента Россию планируют обвинить в неспособности обеспечить безопасность ядерного объекта, что усилит позиции противоположной стороны в переговорах относительно станции.

«Цель по Запорожской атомной станции как была, так и остается — спровоцировать ядерный инцидент. Затем обвинить Российскую Федерацию в неспособности обеспечивать ядерную безопасность и усилить свои, казалось бы, переговорные позиции в части торга по Запорожской атомной станции», — рассказал Карчаа.

Согласно словам Карчаа, ситуация на Запорожской атомной электростанции контролируется Великобританией и представляет собой развитие плана, который был запущен еще два года назад, в летний период 2022 года.

В середине августа ВСУ ударили по пожарным расчетам, которые тушили возгорание вблизи Запорожской АЭС. Погибших и разрушений удалось избежать.