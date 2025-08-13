«Росатом»: ВСУ с утра атаковали артиллерией территорию у ЗАЭС

Украинские дроны ударили по пожарным расчетам, которые тушили возгорание вблизи Запорожской АЭС. Погибших и разрушений нет, сообщает URA.RU со ссылкой на «Росатом».

Накануне украинские войска обстреляли территорию ЗАЭС. Это вызвало возгорание сухой травы. Вокруг атомной станции появилось задымление.

На место происшествия оперативно выехали пожарные. Пока они боролись с огнем, ВСУ атаковали их дронами. К счастью, никто не пострадал, а пожар был локализован в 700 м от энергоблока.

А в среду с самого утра украинская армия устроила массированный артобстрел промзоны и прилегающих к АЭС объектов.

В «Росатоме» отметили, что интенсивность атак по ЗАЭС растет в последний месяц. Есть жертвы среди населения. За последние 3 недели в результате обстрелов ВСУ погибли трое жителей Энергодара.