Раскрыта причина задымления и пожара на Запорожской АЭС
Фото - © РИА Новости, Константин Михальчевский
Украинские войска попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской АЭС, в результате чего там загорелась сухая растительность. Именно это вызвало задымление вокруг атомной станции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
На месте пожара работают спасатели. Очаги возгорания ликвидируются.
Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Никакой угрозы для населения нет, заявил Балицкий.
«Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — написал глава Запорожской области.
Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Изначально о задымлении на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции Европы, заявляли украинские СМИ.