Раскрыта причина задымления и пожара на Запорожской АЭС

сегодня в 18:00

Украинские войска попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской АЭС, в результате чего там загорелась сухая растительность. Именно это вызвало задымление вокруг атомной станции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале .

На месте пожара работают спасатели. Очаги возгорания ликвидируются.

Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Никакой угрозы для населения нет, заявил Балицкий.

«Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — написал глава Запорожской области.

Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Изначально о задымлении на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции Европы, заявляли украинские СМИ.