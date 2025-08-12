На Запорожской АЭС произошло задымление, заявили на Украине

сегодня в 17:18

«Страна.ua» заявила о задымлении на Запорожской АЭС

Задымление произошло на Запорожской атомной электростанции (АЭС), сообщает украинская «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. Российские власти, контролирующие ядерный объект, пока не комментировали ситуацию.

Причины задымления пока неизвестны. О возникновении чрезвычайных ситуаций на станции не сообщалось.

Прочие подробности выясняются.

Из-за почти ежедневных украинских атак ситуация вокруг Запорожской АЭС становится критической, заявляли на станции 10 августа. С недавнего времени ВСУ усилили атаки на крупнейшую в Европе атомную электростанцию.