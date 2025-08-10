На Запорожской АЭС заявили о почти критической ситуации из-за атак ВСУ

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что из-за почти ежедневных атак киевского режима ситуация вокруг станции становится критической, сообщает РИА Новости .

«Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности», — сказала Яшина.

Она подчеркнула, что всю прошедшую неделю атаки ВСУ фиксировались на территории промзоны и прилегающих участков. Накануне в результате одной из атак противника погиб мирный житель. Также украинские боевики ведут огонь по сотрудникам МЧС, которые ликвидируют последствия прошлых обстрелов.

Яшина добавила, что непрекращающиеся атаки ВСУ создают крайне сложную психологическую обстановку. Такая частота обстрелов вызывает беспокойство и представляет непосредственную опасность для сотрудников и инфраструктуры Запорожской АЭС.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт без вмешательства США якобы мог бы перерасти в мировую войну.