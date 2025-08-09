Трамп: украинский конфликт мог бы перерасти в мировую войну

Американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт России и Украины без вмешательства США якобы мог бы перерасти в мировую войну, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, если бы мы не пришли, (конфликт — ред.) России и Украины мог бы закончиться мировой войной. И я остановил это», — заявил он на встрече с армянским и азербайджанским коллегами в Белом доме.

8 августа президент США Дональд Трамп, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Вашингтоне и подписали совместную декларацию по мирному урегулированию конфликта между Ереваном и Баку — о так называемом «Зангезурском коридоре» (который теперь называется «Мостом Трампа»).

Похоже, что из трех сторон именно Армения стала проигравшей, поступившись своими национальными интересами ради призрачных перспектив сотрудничества с Западом.