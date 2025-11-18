Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Смела Черкасской области задержали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Константина Волового. Священнослужителя принудительно доставили в ТЦК, хоть он имеет основания для отсрочки от службы и воспитывает пятерых детей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Воловой — многодетный отец, что подтверждается данными в государственном демографическом реестре Украины. После случившегося родственники задержанного прибыли в комиссариат с полным пакетом необходимых документов, подтверждающих его семейное положение, но там отказались принимать бумаги и встречаться с членами семьи священника.

Тем временем в ВСУ предложили предложили чипировать мобилизованных украинцев. До этого украинские военные начали массово сдаваться в плен под Красноармейском (украинское название города — Покровск).

Ранее в Луцке украинец вооружился гранатой и взял детей в заложники, требуя отсрочки от мобилизации.