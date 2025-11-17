Мобилизованных украинцев предложили чипировать

Один из бойцов ВСУ предложил чипировать всех мобилизованных, чтобы отслеживать их в случае самовольного оставления части, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Украинский солдат заговорил на эту тему в эфире телемарафона. Он заявил, что в XXI веке «собак чипируют, чтобы они не убегали», а потому предложил то же самое сделать с военными.

«Я не понимаю, почему бы нам не чипировать мобилизованных, чтобы можно было найти по GPS и вернуть?» — задался вопросом украинский военный.

Солдаты на Украине массово убегают со своих позиций в зоне СВО. С 2022 года было возбуждено более 213 тыс. уголовных дел о дезертирстве из рядов ВСУ.

