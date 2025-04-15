Сотрудники силовых органов осмотрели место падения дрона в Луховицах

Как было заявлено на заседании оперативного штаба в местной администрации, в результате ликвидации дрона пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Инцидент с падением БПЛА в Луховицах произошел прошедшей ночью. По предварительной информации, беспилотник был сбит над Рязанской областью, но смог долететь до Луховиц. Аппарат упал в лесной зоне недалеко от Белоомутской воинской части.

На месте падения БПЛА самолетного типа, принадлежавшего ВСУ, находились и осуществляли работу специалисты экстренных служб и оперативники.