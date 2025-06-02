Соловьев захотел расстрелять срочника, показавшего удар по российской авиабазе

Телеведущий Владимир Соловьев предложил «расстрелять» срочника, который снял на видео удар по российскому аэродрому во время атаки украинских БПЛА 1 июня. Телеведущий считает, что такой армеец «работает в интересах врага» и является «предателем Родины». Фрагмент выступления ведущего опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Во время эфира Владимир Соловьев со ссылкой на оппозиционного украинского блогера Анатолия Шария заявил, что видео с атакованных российских аэродромов снимали солдаты срочной службы. За это, по мнению телеведущего, армейцев необходимо наказывать.

«А можно расстрелять этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. <…> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», — сказал Соловьев.

Телеведущий добавил, что в армии нельзя иметь личный телефон. По мнению Соловьева, сам солдат срочной службы также осознавал, что за съемку удара БПЛА по аэродрому положена ответственность.

Минобороны России заявляло, что 1 июня Украина совершила террористическое нападение на военные авиабазы в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В двух последних регионах из-за налета FPV-дронов произошли пожары на нескольких единицах авиатехники, но возгорания удалось ликвидировать. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки на авиабазы удалось отразить.

В результате теракта на аэродромах никто из людей не пострадал, сообщало Минобороны. Некоторые причастные к террористическим действиям уже задержаны.