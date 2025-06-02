Соловьев захотел расстрелять срочника, показавшего удар по российской авиабазе

Телеведущий Соловьев предложил расстрелять показавшего удар по авиабазе срочника
Спецоперация

Телеведущий Владимир Соловьев предложил «расстрелять» срочника, который снял на видео удар по российскому аэродрому во время атаки украинских БПЛА 1 июня. Телеведущий считает, что такой армеец «работает в интересах врага» и является «предателем Родины». Фрагмент выступления ведущего опубликовала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Во время эфира Владимир Соловьев со ссылкой на оппозиционного украинского блогера Анатолия Шария заявил, что видео с атакованных российских аэродромов снимали солдаты срочной службы. За это, по мнению телеведущего, армейцев необходимо наказывать.

«А можно расстрелять этого срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины. <…> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», — сказал Соловьев.

Телеведущий добавил, что в армии нельзя иметь личный телефон. По мнению Соловьева, сам солдат срочной службы также осознавал, что за съемку удара БПЛА по аэродрому положена ответственность.

Минобороны России заявляло, что 1 июня Украина совершила террористическое нападение на военные авиабазы в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В двух последних регионах из-за налета FPV-дронов произошли пожары на нескольких единицах авиатехники, но возгорания удалось ликвидировать. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки на авиабазы удалось отразить.

В результате теракта на аэродромах никто из людей не пострадал, сообщало Минобороны. Некоторые причастные к террористическим действиям уже задержаны.