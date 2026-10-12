В Подмосковье владельцы 622 участков заплатят повышенный земельный налог

Владельцы 622 земельных участков в Московской области заплатят повышенный налог из-за нецелевого использования земли. За девять месяцев 2026 года в регионе инициировали принудительную переоценку этих наделов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Проверки выявили несоответствие фактического использования 622 участков виду разрешенного использования. Сведения муниципальных земельных инспекторов стали основанием для пересмотра кадастровой стоимости и увеличения налоговой базы.

«С начала года нарушения зафиксированы на 622 участках, что позволило дополнительно вовлечь в экономический оборот региона 3 млрд рублей», — сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров.

По словам министра, мера должна дисциплинировать собственников и вернуть земли в законный хозяйственный оборот. Он назвал резкое увеличение налоговой нагрузки наиболее эффективным рычагом воздействия.

«Собственник должен осознавать, что коммерческая выгода от незаконного размещения складов или торговых точек на землях, к примеру, под индивидуальное жилищное строительство, будет нивелирована кратным ростом земельного налога», — подчеркнул Алексей Натаров.

Вид разрешенного использования закреплен в правоустанавливающих документах и определяет допустимую деятельность на участке. Если землю используют для коммерческой деятельности с нарушением этих требований, ее кадастровую стоимость пересчитывают с учетом реальной коммерческой доходности. Это увеличивает ежегодный земельный налог.

Собственникам рекомендуют сверить фактическое использование участка с данными выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Актуальные сведения можно получить за несколько минут через портал госуслуг или в многофункциональных центрах.

Если деятельность требует изменения вида разрешенного использования, процедуру следует начать заранее в соответствии с правилами землепользования и застройки. Приведение документов в соответствие с фактическим использованием поможет избежать административных мер и штрафов.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.