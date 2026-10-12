«Это какой-то треш!»: акулы съели пойманного рыбаками тунца у острова Аскольд

сегодня в 12:07

В Приморье стая акул перехватила крупного тунца, которого рыбаки подтаскивали к катеру, и съела его на глазах у команды, сообщает vostokmedia.com .

Рыбаки встретили хищников в Уссурийском заливе у острова Аскольд, вблизи Владивостока. До катера оставалось несколько метров, когда к пойманной рыбе подплыли несколько акул.

Хищники набросились на тунца и за пару минут съели его. Команда наблюдала за происходящим с катера.

«Это не рыбалка, это какой-то треш!» — написали очевидцы.

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