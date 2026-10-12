Кидают петарды под ноги: подростки пугают взрывами жителей Воскресенска

«Кошмарят стариков, молодых мам с колясками, кидают петарды под ноги пожилым старикам. Радостно снимают контент, кричат „С Новым годом“ и „ВС РФ“», — отметила девушка.

На видео она показала, как ребята снимают контент на мосту, слышны звуки взрывов петард.

Также она задалась вопросом, почему несовершеннолетним продают пиротехнику, назвала такое поведение «позорищем».

Некоторые подписчики поддержали ребят. Они сказали, что в детстве тоже «не были паиньками и не ходили по струнке». Но многие пользователи осудили такое поведение, посчитав его опасным.

«В ТЦ „Воскресенск“ на прошлой неделе вечером в зоне фастфуда на 3 этаже за столом один из таких ребят выстрелил в своего же товарища (похвастался оружием). Молодой парень получил ожог предплечья и лица, испорчена одежда», — поделился один из комментаторов.

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