Поезд насмерть сбил 73-летнюю женщину в Кузбассе

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Пассажирский поезд насмерть сбил пенсионерку на перегоне Прокопьевск — Зеньково 10 октября 2026 года. Женщина переходила пути перед приближающимся составом, сообщает vse42.ru .

О происшествии заявило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Погибшей было 73 года.

«Столкновения избежать не удалось, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

В тот же день в Киселевске поезд насмерть сбил 54-летнего местного жителя. По данным Транспортной полиции Сибири, мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался предотвратить наезд, но пострадавший погиб на месте.

Следователи проводят проверки по обоим фактам, устанавливают обстоятельства и причины происшествий. По результатам проверок они примут процессуальные решения.

Ведомство призвало граждан пользоваться специальными переходами, мостами и настилами, не перебегать рельсы перед поездом и не переходить пути на запрещающий сигнал, даже если шлагбаум открыт.

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