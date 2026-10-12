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Американец Келвин объяснил, почему решил воевать на стороне России

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

Американец Келвин рассказал военкору Владу Андрице, что приехал в Россию для участия в специальной военной операции из-за несогласия с происходящим в США, сообщает RT.

В США Келвин работал на предприятии по производству оружия. По его словам, его разозлило, что часть продукции отправляли на Украину. Еще одной причиной стала реакция американского общества на скандал вокруг Джеффри Эпштейна: Келвин счел ее недостаточной.

«Там много злости, много подозрений, но все слишком спокойны», — рассказал Келвин, слова которого привел Telegram-канал RT.

Американец добирался в Россию через Финляндию и Эстонию. Он уже подписал контракт с Минобороны и отправился на обучение в 55-ю бригаду морской пехоты.

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