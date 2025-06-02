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Минобороны сообщило о задержании участников атак на российские аэродромы

Ряд причастных к атакам на российские аэродромы задержаны, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

«Некоторые участники терактов задержаны», — говорится в сообщении.

Представители киевского режима 1 июня совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В трех российских регионах военные успешно отразили беспилотные атаки со стороны ВСУ. Речь идет об Ивановской, Рязанской и Амурской областях.