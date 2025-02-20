Солдаты губернаторского 242 полка получили 2 мотоцикла от Подмосковья

сегодня в 16:10

Солдаты губернаторского 242 полка получили еще одну партию гумпомощи из Московской области. Гендиректор «Радио 1» Виталий Беспалов в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело» вручил солдатам этого подразделения два мотоцикла высокой проходимости.

Бойцы поблагодарили за помощь жителей Подмосковья. Также они сказали спасибо и гендиректору «Радио 1».

«Ваша поддержка помогает нам увеличивать мобильность и эффективнее выполнять боевые задачи. Вместе мы точно скоро придем к победе», — заявили солдаты, находящиеся в зоне спецоперации.

Акция «Доброе дело» стартовала по предложению школьников из Московской области около 2 лет назад. Проект поддержали губернатор Андрей Воробьев и жители региона.

Российским солдатам регулярно отправляют необходимую технику, средства связи, маскировочные сети и иные предметы. Суммарно в рамках акции «Доброе дело» в зону спецоперации направили уже 145 пакетов гумпомощи.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что первая партия гуманитарного груза, произведенного лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело», была отправлена на передовую.

«Это бронежилеты, индивидуальные военные аптечки, сумки для санинструкторов с медикаментами, специальное оборудование, необходимое в зоне боевых действий: мотовездеходы и прицепы для них, электромотоциклы», — сказал губернатор.