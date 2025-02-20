Воробьев: партию груза от лауреатов губернаторской премии доставили на передовую

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что первая партия гуманитарного груза, произведенного лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело», была отправлена на передовую, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В прошлом году в рамках данной губернаторской премии были определены 10 победителей в специальной номинации «Народный ВПК». Полученные средства они направили на производство товаров для именных подмосковных полков.

«Это бронежилеты, индивидуальные военные аптечки, сумки для санинструкторов с медикаментами, специальное оборудование, необходимое в зоне боевых действий: мотовездеходы и прицепы для них, электромотоциклы», — сказал губернатор.

Первая часть груза была отправлена в рамках проекта «Доброе дело», который стартовал в Московской области весной 2022-го. Он был инициирован подмосковными школьниками и поддержан Андреем Воробьевым. В ближайшее время участники СВО получат и вторую партию гуманитарного груза от лауреатов губернаторской премии.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Заместитель командира одного из именных полков с позывным Новосибирск поблагодарил команду губернатора, производителей и неравнодушных жителей Подмосковья. Он рассказал, что к ним прибыли эвакуационные тележки на электроприводе, бронежилеты, комплекты РЭД для защиты техники, групповые аптечки, мотоциклы повышенной проходимости. По словам мужчины, такая помощь приближает к победе.

Илья Клепиков из Красногорска и его команда занимаются усовершенствованием гражданских мотоциклов. Производитель выпускает мотовездеходы и специальные прицепы к ним, с помощью которых эвакуируют раненых и доставляют грузы. Клепиков назвал технику легкой и мобильной. Часть премии губернатора была направлена на модернизацию прицепа, а другая пошла на производство для нужд фронта.

Алексей Хворов создает бронежилеты и дополнительные модули для них, а также спецзащиту для военных корреспондентов, полевых медиков, волонтеров и даже для собак, которые участвуют в разминировании и поисковых работах. Сейчас у Алексея две мастерских в Одинцовском округе. Все деньги, полученные в рамках губернаторской премии, мужчина вложил в производство для нужд участников СВО.

Помощь от лауреатов губернаторской премии получат все именные полки Московской области.