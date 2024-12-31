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Солдатам ВС РФ в приграничье Курской области присылают подарки из всей России

Российским солдатам, служащим в приграничье Курской области, отправляют подарки и поздравления из всех уголков РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

31 декабря крымским десантникам отправили подарки и поздравления с Новым годом из разных регионов России. Авторы писем — дети.

В свою очередь, крымские десантники тоже поздравили соотечественников с наступающим праздником.

«Всех с Новым годом хочу поздравить. Чтобы никто не переживал, все у нас будет хорошо», — сказал один из бойцов ВС РФ.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним обращением. В нем глава государства тоже выразил уверенность, что все будет хорошо.