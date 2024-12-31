сегодня в 15:19

Стало известно, что Путин говорил в новогоднем обращении

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении сказал, что уверен — все будет хорошо. РФ продолжит движение вперед, сообщает ТАСС .

России придется совершить еще большое количество дел. Однако тем, что сделано прямо сейчас, можно гордиться, заявил президент.

«Мысли миллионов россиян вместе с бойцами спецоперации, они подлинные герои», — отметил Путин.

Президент пожелал жителям России благополучия и процветания. Также РФ остается верной традициям и заветам ветеранов Великой Отечественной.

В Камчатском крае и других регионах России Новый год уже наступил из-за разницы в часовых поясах. В этих субъектах РФ показали обращение Путина.